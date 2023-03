Nardi impalpabile, Varela stecca Laezza è il solito leone

VENTURI 6. Una sufficienza col ’meno’. Piccolo brivido per una presa in due tempi al 38’. Para su Paolucci al 13’ (tiro debole). Qualche dubbio sul gol; Laezza sposta nettamente la traiettoria della palla che arriva forte: ’Jack’ non sembra reattivo come il solito, ma non era facile. Sale nell’area ligure per l’ultima palla del match, senza fortuna.

LAEZZA 6,5. Fa tutto lui. Chiusure determinanti (due nel primo tempo). Un leone. Sfortunato nel tocco sulla punizione di Favale che spiazza Venturi. Nel primo tempo (28’) respinge un cross sui piedi di Corbari (che tira di poco fuori). È però il più pericoloso nei corner offensivi: vedi al 90’ quando di testa non trova la porta. Subisce il fallo del 2° giallo di Ramirez.

ROZZIO 6. Meno appariscente di altre volte, ma doma Zamparo. La punizione del gol nasce da un suo braccio un po’ largo proprio sull’Arciere (fischio al limite). Finisce da centravanti.

CAUZ 6. Fa il suo nella parte sinistra della difesa granata (dal 28’st Montalto 6: si rivede dopo 42 giorni. Due colpi di testa e benzina nelle gambe).

GUGLIELMOTTI 6. Uno dei più attivi: cross e discese sulla fascia. Cala nella fase centrale della gara, nel finale ci riprova: ciò che manca è un po’ di precisione nelle palle dentro.

KABASHI 5,5. Nella prima mezz’ora tocca molti palloni, e ci prova anche da fuori (out). Al 37’ un cross di destro (errato) diventa un pallonetto che esce di poco. Spende un giallo fermando Zamparo in ripartenza al 53’. Può fare di più con la tecnica che si ritrova (dal 28’st Capone 5,5: poco incisivo, serve decisamente più sostanza).

ROSSI 5,5. Non ci sono errori colossali, ma è impreciso. In un paio di aperture sbagliate, e in due ghiotti tiri dal limite (soprattutto al 64’) dove colpisce male. Propizia il primo giallo di Ramirez.

NARDI 5. Primo tempo complicato, dove non riesce a ripartire coi soliti break (dal 1’st Cigarini 6: non super brillante, ma ci prova e smista palloni).

GUIEBRE 6. Ha giocato gare migliori soprattutto nella qualità dei cross. Però ci prova sempre: punta, prova a sfondare, e crossa, anche se stavolta con poca precisione.

PELLEGRINI S.V. Dopo 7’ va giù toccandosi la caviglia sinistra. La sua partita finisce sostanzialmente qui: ci prova e rientra, ma al 19’ deve arrendersi per una distorsione da valutare (dal 21’pt Varela 5,5: a inizio ripresa un sinistro sbilenco. Poi l’Entella si abbassa, manca la profondità e fatica).

LANINI 6. Voto di incoraggiamento per lo sfortunato Eric. Al 30’ si arrende per una botta sulla coscia destra (dal 31’pt Rosafio 5: si vede davvero poco. Crossa molto nel finale, ma male).