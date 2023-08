Nations League 3vs3 Olajide, show azzurro

Puianello di tinge di azzurro. La lunga Isabella Olajide, nuova bomba del mercato castellese, annunciata poche settimane fa, ha appena finito di disputare con la nazionale italiana, la tappa israeliana di Ramat Gan della Nations League 3vs3 Under 23, una sorta di torneo europeo che regala la possibilità ai migliori talenti giovani del Vecchio Continente di mettersi in mostra.

L’atleta di origine nigeriana, che vestirà la maglia gialloblu della Chemco nella prossima stagione, si è messa in mostra con diverse prestazioni importanti. La kermesse si è articolata su tre giorni e ogni giornata prevedeva una classifica a sé, con relativi punti guadagnati per il ranking finale.

Nel primo giorno, l’Italia è arrivata seconda, perdendo in finale (Olajide 5) contro la Francia per 22-11 dopo la vittoria nel girone eliminatorio (Olajide 5) contro la Svizzera per 17-9. Le azzurre, guidate da coach Lorenza Arnetoli, ex giocatrice dell’allora Juvenilia nel 2010, si sono poi rifatte nel secondo giorno di gara; nel girone eliminatorio una sconfitta (Olajide 3) contro la Slovenia per 10-9 e una vittoria (Olajide 5) contro Israele per 21-14.

Nella finalissima Olajide ha messo la sua firma con 7 punti e il canestro della staffa per l’Italia che si è imposta per 21-17 sulla Francia di Eve Wembanyama (nella foto, uno scontro di gioco fra le due atlete), sorella di Victor, astro emergente NBA.

Nel terzo e ultimo giorno di gara, l’Italia si è classificata al quarto posto perdendo la gara del girone (Olajide 4) contro Israele per 17-15 e la finale (Olajide 2) per il podio contro la Slovenia per 21-12. Al settimo cielo, Isabella ha provato l’emozione di indossare la canotta italiana per la prima volta in carriera. "È stata - dice Olajide - un’emozione indescrivibile indossare la maglia azzurra e rappresentare l’Italia. Il 3vs3 è un gioco molto veloce, devi dare tutto in dieci minuti e ho dovuto adattarmi a questo tipo di gioco".

c.c.