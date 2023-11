Neanche Cadé porta fortuna ai Diavoli

"Dove andate a giocare?". "A casa di Dio!", si diceva un tempo per indicare un posto lontano lontano. Ora il Valorugby di serie C gioca davvero a Cadè, l’antica Casa Dei, sul campo da calcio trasformato in campo da rugby, tra la via Emilia e la ferrovia. Neppure il nuovo nido ha però aiutato i ragazzi di Mari e Vezzani a cogliere la prima vittoria stagionale: Rimini, più leggero ma variegato nelle soluzioni e gestito da un brillante numero 9, ha finito per spuntarla 20-29. I Diavoli hanno mostrato superiorità con gli avanti, andando in meta a metà primo tempo da mischia ordinata, ma non sono poi riusciti a sfruttare appieno il pack. Coach Vezzani: "Nonostante il risultato, una buona partita. Nota positiva la mischia chiusa. Continuiamo il percorso di crescita". Sconfitto anche il Guastalla, sul campo di casa, 11-19 contro Ferrara dopo un primo tempo chiuso 6-0. Il Guastalla gioca nel girone Promozione, in pratica la C1; il Valorugby nel girone Regionale, una specie di C2. Entrambi i nostri team, come del resto il Valorugby di serie A Elite, sono ancora alla ricerca della 1° successo di stagione.

m.b.