Nei playoff parte forte l’E80 Netta sconfitta per Montecchio

La Dilplast Clevertech Montecchio cade 78-62 a Vigarano Mainarda in gara-1 dei playoff di C Gold, sconfitta dal Ferrara Basket 2018 che sabato prossimo, a Sant’Ilario, potrà provare a chiudere i conti. La squadra di Cavalieri gioca un ottimo primo tempo, andando negli spogliatoi sul +8, ma nella ripresa crolla sotto i colpi di Seravalli e Verrigni, che nell’ultimo quarto firmano il break decisivo. Colpo grosso dell’E80 Group Castelnovo Monti, che si conferma "bestia nera" della Fulgor Fidenza e, dopo aver espugnato il PalaFoppiani in regular season, fa altrettanto anche nel turno d’esordio della post season imponendosi 86-80. Gara davvero di alto livello quella degli appenninici, con 5 uomini in doppia cifra, che difendono coi denti il vantaggio conquistato nel corso dell’incontro e riescono a resistere nel finale alle bombe di Galli, l’ultimo ad arrendersi nelle fila parmensi.

C SILVER - Il derby che chiude la regular season di Serie C Silver è appannaggio della Rebasket (28), che sorprende 89-77 in casa una Emil Gas Scandiano (42) priva dei lunghi Levinskis e Fikri, già certa del pass per la categoria superiore. La sfida, equilibrata nei quarti centrali, si decide nel finale, quando gli ospiti piazzano il break decisivo trascinati dai canestri di Bovio (18 punti) e Bertolini (16). Sconfitta ininfluente, invece, per la Pallacanestro Correggio (52): la capolista, che aveva già da tempo in cassaforte il primato, cede 73-58 a Parma contro il Magik (44), che festeggia così il secondo posto in solitaria. Padroni di casa sempre avanti, nonostante Luca Guardasoni (11) e Pini (10) provino a mantenere in scia i giallo-neri, ma senza successo. Colpo esterno della Pallacanestro Novellara (36), che sbanca 78-59 Lugo (34) con un parziale di 24-11 negli ultimi 10’ e chiude al settimo posto la regular season di Serie C Silver, trovando negli spareggi la Rebasket. A decidere la gara in terra romagnola sono i 16 punti di Malagoli, in doppia cifra al pari di Folloni (13) e Doddi (10).