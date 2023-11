Nel derby colpaccio del Basketreggio. Giudici (45 anni) trascina la squadra

Risultato a sorpresa nel derby reggiano valido per la decima giornata di DR1.

Alla palestra di via Primo Maggio è il Basketreggio (6) a fare il colpo, superando 88-80 i padroni di casa del Basket Jolly (10) e conquistando così il secondo successo consecutivo, trascinata dai 17 punti del 45enne Giudici, presidente provinciale della Fip.

Stop esterno, invece, per la Pallacanestro Reggiolo (10), che cede 67-63 sul campo degli Stars Bologna (12): a metà gara il quintetto bianco-rosso è avanti 32-29, per poi subire la rimonta felsinea. Inutili i 13 punti di Neri.

Rimane in coda l’iCare Cavriago (2), che lotta a lungo prima di cedere di fronte al Voltone (8) per 63-61: in terra bolognese non bastano i 27 punti del solito Branchini.

Ben più netto lo stop del Nubilaria (6) travolto 93-65 sul campo di Anzola (10) con Moscardini (19) ultimo ad arrendersi.