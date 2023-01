"Nel finale ho sbagliato qualche tiro di troppo"

di Gabriele Gallo

Mi chiamo Jeremy Senglin, risolvo problemi. Del resto, parlando della prestazione contro l’Olimpia del nuovo acquisto Unahotels, coach Sakota ha detto: "Abbiamo trovato l’uomo giusto".

Senglin, si aspettava di essere subito decisivo per la vittoria? "È stato un grande esordio e ho provato bellissime sensazioni: sono sincero, mi sentivo di poter fare una buona prestazione, son arrivato alla partita molto carico e in allenamento mi sono sentito immediatamente a mio agio. Ero pronto e positivo".

In 23’ sul parquet siamo riusciti a vedere, tante sue qualità: talento offensivo, difesa, ’garra’ C’è altro che lei ha nel suo bagaglio o possiamo accontentarci di questo?

"Se avessimo perso anche la mia prestazione individuale sarebbe passata in secondo piano. Nel finale ho sbagliato qualche tiro di troppo, avrei dovuto selezionarli meglio; è vero anche che non si può sempre far canestro...".

L’1 contro 1 su Hines, con appoggio al tabellone ha mandato in visibilio il pubblico. Avere un esterno capace di attaccare anche difensori abili ed estremamente fisici è un’arma in più per Reggio.

"All’High-School e al College sono sempre stato considerato un tiratore, è la cosa che mi riusciva meglio. Ma nella crescita come giocatore ho lavorato sulla capacità di giocare uno contro uno e arrivare al ferro. È una cosa che coach Sakota mi ha chiesto di fare, soprattutto nelle situazioni di emergenza, e i miei compagni mi hanno dato subito dato la possibilità di farlo".

A fine partita ha infatti tenuto a sottolineare di essere "parte di un gruppo fantastico"…

"Sì, mi hanno accolto a braccia aperte e detto in pochi giorni tutto quello che dovevo saper per essere pronto. Questo mi ha permesso di adattarmi in pochissimo tempo. Sono entrato in corsa in una squadra in una difficile situazione di classifica,, ma ho trovato uno spogliatoio unito e compatto dove nessuno si tira indietro".

Che differenza ha notato tra la Lba italiana d’alto livello, visto che si giocava contro la capolista, e l’Acb spagnola?

"Sono contento perché ho potuto mettermi subito alla prova con il livello più alto e ho capito sulla mia pelle dove fossi capitato. Anche l’Acb è un campionato tosto: ci sono differenze sia nello stile di gioco che nel ritmo di gara, oltre al fatto che usano un pallone diverso al quale mi son già dovuto abituare".

E’ finito in una serie A mai così tanto equilibrata come quest’anno nella medio bassa classifica. Quali sono le prospettive dell’Unahotels?

"Siamo ancora ultimi e ieri, con i risultati delle altre squadre coinvolte nei bassifondi, abbiamo capito quanto equilibrio ci sia. Per questo motivo dobbiamo pensare solo a noi stessi, migliorare, lavorare sodo e soprattutto crederci, perchè chiunque può fare un risultato a sorpresa ogni domenica".