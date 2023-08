Nel mirino c’è Novakovich

La Reggiana prova a ‘sprintare’ per Andrija Novakovich.

Il dialogo con il Venezia per arrivare all’attaccante serbo-statunitense va avanti da settimane e ha vissuto, comprensibilmente, alti a bassi, ma nelle ultime ore le parti sembrano tornate di nuovo molto vicine.

Il giocatore piace soprattutto ad Alessandro Nesta che lo ha già avuto ai tempi del Frosinone valorizzandolo al massimo (11 reti stagionali, record personale in cadetteria), ma nelle ultime ore si è fatto forte anche il pressing del Lecco che – salvo ribaltoni clamorosi da parte del Consiglio di Stato del 29 agosto – si sta rifacendo il trucco per affrontare al meglio la prossima Serie B.

In questo momento il profilo del classe ’96 sembra essere passato in vantaggio rispetto a quello di Gabriele Moncini (prima scelta del ds Goretti) e di Manuel De Luca della Samp, considerato un po’ come una soluzione d’emergenza.

In tempi di mercato non sono comunque da escludere la sorprese dell’ultima ora e tal proposito devono essere tenute sempre a mente le parole pronunciate da Goretti nella conferenza stampa di una decina di giorni fa: ‘Gli unici incedibili della Reggiana sono Rozzio e Cigarini’. Messaggio chiaro per (quasi) tutti i naviganti granata e questo significa che nemmeno Lanini e soprattutto Varela possono sentirsi al sicuro al 100% da eventuali trattative anche se al momento sono senza dubbio all’interno del progetto.

Stesso discorso, seppur con dinamiche diverse, anche per quel che riguarda Davide Guglielmotti ed Elvis Kabashi. L’esterno destro sta infatti trovando pochissimo spazio nel modulo di Nesta (4-3-1-2) mentre il centrocampista albanese deve calarsi meglio nel nuovo contesto tecnico.

Per questo motivo la Reggiana non è insensibile ad eventuali offerte e sondaggi che stanno arrivando sia dalla Serie B che, soprattutto, dalla Serie C (Pescara, Vicenza e Triestina per Kabashi, Entella per Guglielmotti). Per entrambi i giocatori potrebbero essere decisivi gli ultimi giorni di mercato, visto che avranno già affrontato tre partite di campionato e potranno valutare ancora meglio quali saranno effettivamente gli spazi a loro disposizione. In uscita ci sono sicuramente Luciani (richiesto soprattutto dalla Carrarese), Vallocchia, Arrighini e Montalto, dichiarati fuori dal progetto tecnico.

Non serve fretta, ma i tasselli andranno al loro posto.

Francesco Pioppi