Nella serie A di pallamano Rubiera in campo a Carpi È uno spareggio-salvezza

Turno infrasettimanale per i Vikings Rubiera (11), impegnati alle 20 a Carpi (7) nel turno infrasettimanale di Serie A Gold maschile. La sconfitta interna con il Campus Italia di sabato scorso complica non poco i piani di salvezza diretta dei rosso-blu (nella foto Pereira), che sono a -5 da Fondi, ma non si può lasciar nulla d’intentato, anche perché il calendario mette di fronte Benci e compagni a tanti scontri diretti negli ultimi 5 turni di regular season, considerando anche il recupero con Siracusa. Il primo è quello coi modenesi, fondamentale anche dal punto di vista mentale per dimostrare il valore di un gruppo che in stagione è stato capace di grandi imprese e alcune prove incolore.