Nella top ten l’Under 14 femminile Ctre

La formazione Under 14 femminile del Circolo Tennis Reggio Emilia tra le prime 8 formazioni d’Italia. La squadra cittadina, composta da Valentina Buoncuore, Arianna Galeazzi, Eleonora Galeazzi e Francesca Montorsi, ha centrato l’approdo alle finali che assegneranno il titolo nazionale di categoria in programma da venerdì e domenica prossimi sui campi lombardi del Tennis Club Giussano: decisiva la duplice affermazione nelle finali di Macroarea con Prato, in un match terminato già dopo i due singolari col punteggio di 2-0, e con Massalombarda. Piegare le romagnole non è stata impresa agevole: il successo è arrivato solo al doppio decisivo, col punteggio di 2-1. La tre giorni brianzola si aprirà col sorteggio, in programma domani sera alle 19; da venerdì, come detto, via al tabellone, dove a contendere lo "scudetto" al CT Reggio ci saranno Avellino Tennis Academy, CT Grosseto, CS Plebiscito Padova, Quanta Club Milano, Villaforte Tennis San Salvatore, Corte dei Conti Roma e CT De Guido Mesagne.