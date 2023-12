Nell’intervallo si esibisce Lil Mile

A margine della contesa di basket tra Unahotels e Carpegna Prosciutto Pesaro (domani ore 20,30), il PalaBigi sarà teatro anche di un interessante evento musicale. Nell’intervallo tra il 2° e il 3° quarto si esibirà infatti sul parquet di via Guasco il rapper veronese Lil Mile, che si scatenerà nel suo abituale "live show" cogliendo però l’occasione per eseguire per la 1^ volta la sigla della Legabasket di serie A. Ricordiamo anche che saranno ospiti del match operatori e ragazzi di Gast Onlus, l’associazione sportiva benefica reggiana, che riceveranno un computer donato da Tecnoufficio, match-sponsor.