Neopromosse: 7 retrocesse negli ultimi dieci tornei

di Matteo Genovesi

"Obiettivo Salvezza". L’incipit compatto di tutto l’ambiente granata per la stagione alle porte. Condivisibile e realista. Assestarsi, la priorità necessaria per una piazza scottata dalla retrocessione immediata di 3 anni fa e che, considerando le ultime venticinque, si accinge a vivere solo la seconda stagione in cadetteria. Ma è così dura la vita per le neopromosse dalla terza serie? Le statistiche degli ultimi dieci campionati raccontano di un repentino ritorno in C in sette occasioni.

Numero da non sottovalutare ma nemmeno così disastroso. L’esempio più beneaugurante? Quello di pochi mesi fa, quando al termine del campionato la retrocessione non ha riguardato nessuna delle quattro squadre salite dalla Lega Pro.

Anzi. Il Bari ha sfiorato la serie A, il Sudtirol ha stupito tutti raggiungendo i play off, il Palermo (trascinato dai 17 gol di Brunori) li ha persi nei minuti finali dell’ultima giornata ed il Modena a metà classifica ha vissuto una stagione tranquilla. En plein anche nel 201314 con le debuttanti Carpi, Trapani e Latina (sconfitto addirittura dal Cesena nella finale per la massima serie) che insieme all’Avellino si guadagnano la riconferma.

Il campionato successivo dice ancora bene alle neopromosse, con due variazioni sul copione dell’anno prima: se Perugia (play off) e Pro Vercelli (17 reti di Ettore Marchi, che curiosamente come il sopracitato Brunori, in granata resterà a secco) mantengono la categoria nella stagione regolare, l’esordiente Entella perde i play out col Modena, ma il fallimento del Parma e l’illecito sportivo contestato al Catania riaprono le porte della B.

In più c’è la sorpresa-Frosinone, che secondo in classifica dietro al Carpi, conquista la serie A. Già, perché sognare il doppio salto non è assoluta utopia; lo testimoniano le cinque squadre che sono riuscite nell’impresa (ovviamente sempre in riferimento alle ultime 10 stagioni). Salto al 201718, il quarto campionato (su 10) senza retrocessioni, stavolta per le neopromosse Venezia, Cremonese e Foggia ed addirittura con la serie A raggiunta dal Parma (terza promozione di fila dalla serie D post-fallimento) in una giornata finale colma di veleni e sospetti: festa pronta a Frosinone, ma proprio il Foggia all’89’ raggiunge a sorpresa sul 2-2 i padroni di casa.

A La Spezia in contemporanea i ducali passano 0-2 contro una squadra senza obiettivi e, per gli scontri diretti a favore, beffano i ciociari sulla linea del traguardo.

Nei giorni precedenti la partita però partono sms inopportuni da un paio di giocatori del Parma (per la punta Calaiò ci sarà una squalifica) verso i colleghi spezzini. E a gettare ulteriore benzina sul fuoco c’è anche un penalty calciato in curva dall’ex Gilardino, contestato dai propri tifosi locali e sostituito addirittura prima del riposo. L’inchiesta però non cambia il risultato del campo.

L’annus horribilis è il 20192020 con Juve Stabia e Trapani che salutano subito la compagnia per il mesto ritorno in Serie C (per ritrovare altre due neopromosse retrocesse lo stesso anno si deve tornare al 201112), dopo la debacle del Padova ("compensata" dal doppio salto del Lecce) della stagione precedente.

Nel 201516 è il Como a chiudere in fondo alla classifica e ripiombare pesantemente negli inferi della terza serie, ma Ascoli, Novara e la Salernitana guidata da Menichini (dopo lo spareggio ai play out con il Lanciano) si salvano.

Memorabile invece l’annata successiva con addirittura due compagini provenienti dalla C (Spal e Benevento, quest’ultimo all’esordio assoluto in cadetteria) che volano in massima serie e il Cittadella subito ai play off, ma non per il Pisa che in netta controtendenza chiude in ultima posizione.

Fa ancora male ma è il turno della stagione più anomala (leggi Covid-19 e conseguenze varie): nel 202021 è la Reggiana l’unica neopromossa a non mantenere la categoria

. Tante le recriminazioni di vario genere, ma anche l’oggettiva constatazione di una rosa non troppo competitiva.

Il Monza targato Berlusconi-Galliani perde ai play off, pochi patemi per il Vicenza e la Reggina del centravanti Montalto.

Una "vittima" anche l’anno dopo (202122), quando mentre il Perugia di Massimiliano Alvini raggiunge a sorpresa gli spareggi-promozione e Ternana e Como disputano un buon torneo, è l’Alessandria di Lunetta a lasciare subito la serie B ritrovata dopo ben 46 anni.

Il Cosenza dell’attuale direttore sportivo della Reggiana Roberto Goretti, ripescato dopo l’estromissione del Chievo tra i rimpianti granata (un solo punto di vantaggio in graduatoria), ai play out sorprende il Vicenza e trova una insperata quanto meritata salvezza.