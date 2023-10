Reggiana, Nesta fa eco a Salerno: “I club aiutino i calciatori nella gestione di social e soldi”

Reggio Emilia, 27 ottobre 2023 – "Concordo con le parole del presidente Salerno: i calciatori non devono essere visti necessariamente come dei modelli. I tempi cambiano, una volta i club avevano un certo tipo di problemi nella gestione dei giocatori e adesso ce ne sono altri. Il mondo si è evoluto e anche le società devono intuire queste dinamiche e adattarsi: i ragazzi trascorrono tantissime ore sui social e lì la gente è spietata, con dinamiche che a volte non fanno bene. Va curata maggiormente tutta quella che è la gestione delle informazioni non controllabili se si vuole crescere”.

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana

Parole che arrivano direttamente da un campione del mondo come Alessandro Nesta. L’ex bandiera della Lazio e del Milan, ora tecnico della Reggiana, ha di fatto sottoscritto le considerazioni del presidente Carmelo Salerno che hanno aperto un dibattito sul ruolo (anche educativo) che storicamente si è sempre attribuito ai campioni dello sport.

“Adesso – conclude Nesta - c’è anche il problema delle scommesse: andrebbe spiegato ai ragazzi come gestire i soldi e come prepararsi a quello che accadrà dopo, quando non faranno più i calciatori. È un momento molto complicato che anch’io ho dovuto affrontare e sarebbe bene essere più preparati”.