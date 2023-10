Nesta mette in guardia la truppa: "Salò penultimo? Guai a rilassarsi"

Mister Nesta, dopo la deludente partita con la Ternana c’è stata una netta crescita evidenziata col Venezia: è l’ora delle conferme?

"La Feralpi è come noi, deve combattere per salvarsi: se saremo più forti o più deboli lo vedremo a fine campionato. Chiaramente un risultato positivo ci darebbe continuità di classifica, di morale e di convinzione".

Cosa le è piaciuto maggiormente domenica scorsa?

"Vedere la squadra giocare con più agonismo e con uno spirito diverso rispetto alle altre volte. Il calcio è tattica e strategia, ma l’entusiasmo è fondamentale".

Con quale spirito avete affrontato la settimana?

"Dopo una vittoria il rischio è sempre quello di rilassarsi, quindi nei primi due giorni abbiamo spinto forte per tenere il livello dell’attenzione molto alto, ma i miei ragazzi sono in gamba".

Affrontare la penultima in classifica dal punto di vista mentale può essere più complicato? "Non lo so, ma dipende soprattutto da noi. Lo storico di quest’anno dice che con le formazioni meno blasonate abbiamo avuto qualche problema in più, ma il percorso di crescita di una squadra è composto da tanti aspetti e c’è anche quello mentale. Se vogliamo fare il campionato giusto, dobbiamo arrivare a queste gare con la mente pronta e tanto agonismo". Quanto è complicato studiare un avversario che ha appena cambiato allenatore?

"Uno immagina le scelte che può fare, legge qualche intervista, guarda le cose del passato e poi cerca di intuire la formazione… Nelle prime partite dopo il cambio dell’allenatore i giocatori hanno una botta importante a livello emotivo, sinceramente avrei preferito che non ci fosse stato questo cambio".

Giocare a Piacenza anziché a Salò e con un migliaio di tifosi granata al seguito può essere un vantaggio per voi?

"Probabilmente sì, però noi dobbiamo comunque fare la nostra parte: giocare bene e fare gol. Speriamo ci sia bel tempo e un campo perfetto. Andremo in ritiro a Piacenza perché giochiamo molto presto".

Il calendario vi mette di fronte prima la Feralpi e poi il Lecco: è un momento cruciale della stagione?

"Noi proviamo a vincerle tutte, ma non bisogna pensare troppo in là. Dico sempre ai miei di considerare una gara alla volta, anzi un tempo alla volta. Gli obiettivi a lungo termine possono far girare la testa: restiamo su quelli vicini".

Francesco Pioppi