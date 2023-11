Nesta si tiene il punticino: "Poco brillanti, pari giusto"

"È un pareggio giusto: vero, abbiamo avuto occasioni, ma ho visto molto bene anche il Lecco". L’Alessandro Nesta post Lecco è meno deluso di quanto ci si potesse aspettare. "Soffriamo un po’ le tre gare in una settimana: l’ultima volta avevamo preso 3 gol a Terni, stavolta abbiamo fatto 1-1…". Poi torna sul copione del match. "C’è stata un po’ di confusione in certi momenti, dove facevamo fatica ad uscire in pressione, siamo stati meno brillanti di altre volte: Genova ci ha tolto un po’ di smalto".

Impossibile non parlare dell’arbitro. "Cosa gli ho detto a fine gara? Prima di tutti sono andato da lui per levare i miei giocatori da lì, per evitare cartellini o squalifiche. Gli ho detto che ha visto lui, quindi deve prendersi lui la responsabilità". L’altro episodio è un mancato secondo giallo a Sersanti ad inizio ripresa. "Per me c’era, poi a volte mi capita di andare a casa, rivedere le cose e cambiare idea. L’arbitro sbaglia come sbagliamo noi".

In difesa recuperati Szyminski e Sampirisi. "Si, stiamo recuperando un po’ tutti". Poi ha commentato altre scelte di formazione. "Kabashi era fresco, e lì mi serviva fisicità visto che Novakovich in quella zona scende spesso a lottare". Infine una chiosa sullo stato d’animo. "Deluso? No, non è quello, ho visto una buona Reggiana, però poteva essere una bella occasione. Abbiamo avuto palle gol, non dico che il Lecco meritasse di vincere, ma considerando la terza gara in una settimana, il pareggio va bene".

Ha parlato anche Przemyslaw Szyminski. "Il pari è giusto perchè non siamo riusciti al 100% a fare la nostra partita. Abbiamo avuto situazioni da gol, ma anche il Lecco. Non siamo contenti totalmente, ma rispettiamo questo punto". Anche il polacco parla delle tre partite in una settimana. "Non ci ha tolto energie mentali, ma fisiche sì".

Capitan Rozzio, infine, ha preso la parola. "Ci accontentiamo del punto, considerando gli episodi e qualche demerito nostro, uniti ai meriti del Lecco. Dobbiamo migliorare nell’attenzione e nell’approccio ai secondi tempi".

Sul rigore non dato. "Sono onesto, ero lontano, ma sono andato dal direttore Tremolada a chiedere spiegazioni. Quando sono arrivato da lui mi ha detto che il Var aveva già rivisto le immagini, e che l’intensità del contatto era da lasciare all’arbitro centrale, e quindi era buona la decisione del campo. Io gli ho semplicemente chiesto di andarla a rivedere. Sia chiaro: l’ultima colpa del pari è dell’arbitro, non mi attacco a queste cose, però ho solo chiesto di andare a rivedere tutto al monitor".

Rozzio si è unito ai complimenti in settimana fatti da Nesta a Marcandalli.

"Non ho mai visto un difensore con queste caratteristiche. Scherzando gli ho detto: ‘se non arrivi tu in Serie A, è giusto che io esca dal mondo del calcio perché non ne capisco niente‘. Ascolta tanto, e deve continuare a lavorare per migliorare sempre più".