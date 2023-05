Nestola, c’è la maglia azzurra senior

E ora anche in nazionale senior: Sara Nestola, la 22enne portacolori della Corradini Rubiera, è stata convocata con la formazione maggiore (lei è ancora Promessa e dunque under 23) per la Coppa Europa dei 10.000 metri in pista che si disputerà a Pacé, in Francia, sabato 3 giugno. Sara è all’esordio con la maglia azzurra dei grandi, dopo gli europei di cross u23 del 2021 e 2022. Per la Nestola, che in pochi mesi ha vinto tre titoli italiani tra indoor, cross e pista, è proprio un bel traguardo e nello stesso tempo un punto di partenza: a metà luglio, infatti, in Finlandia si disputeranno i campionati europei under 23 e Sara può giocarsi un ruolo da protagonista. In Francia come compagne di squadra avrà Anna Arnaudo, Giovanna Epis, Rebecca Lonedo (anche lei come Sara allenata da Stefano Baldini), Elisa Palmero e Giovanna Selva. Tra i maschi anche Pietro Riva, allenato dal tecnico rubierese.

Potenza Picena. Gloria anche per un’altra atleta della Corradini, con Laura Biagetti che ha vinto in 36’31’’ un’importante gara su strada. Tarsogno. Successo di Isabella Morlini (Atl. Reggio) nel Cento Croci Short Trail (12 km, d+ 450 m), chiuso in 1h.00’51’’.

Valeggio sul Mincio. Sui 100 metri del Memorial Pitch, secondo posto di Laura Fattori in 12’’43 (-1,6). Modena. Tra i migliori risultati del Memorial Brandoli, Giuseppe Gravante ha vinto i 5000 con un ottimo 14’16’’46.

c.l.