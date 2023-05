Nestola da record

A Oderzo, nella "Corsa Città Archeologica", la campionessa italiana Promesse di campestre Sara Nestola della Corradini Rubiera si piazza splendidamente al quinto posto, correndo in 15.52, nuovo record regionale assoluto della 5km su strada che già le apparteneva in 16.16. La gara è stata vinta, in 15.35, da una rubierese d’adozione, la ligure Ludovica Cavalli, anche lei allenata da Stefano Baldini. Nella 50ª edizione del Giro delle Mura di Ferrara, km 12,5 vittoria femminile per la rubierese Francesca Cocchi in 46.02 (3’41’’ al km). Per la Nestola è stato un allenamento probante in vista dei campionati italiani dei 10.000 metri in pista che si corrono domenica a Brescia, proprio alla vigilia del suo 22° compleanno. Con Sara, ci saranno i compagni di squadra Francesca Cocchi (senior), Manuel Cecchini e Mattia Guidetti (juniores), Mattia Marazzoli e Federico Rondoni (promesse). Completano il gruppo reggiano, Roberto Boni (senior della Self) e Alessandro Bellini, junior dell’Atletica Guastalla Reggiolo.

c.l.