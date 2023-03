Nestola più forte di pioggia e freddo: è record

Nella stessa gara di Misano in cui si è infortunata Barbara Bressi, Sara Nestola (foto), azzurra e portacolori della Corradini Excelsior Rubiera, si è imposta nei 10 chilometri in 33’34’’ che costituisce il nuovo record regionale promesse sulla distanza. Sara, nonostante condizioni climatiche molto difficili a causa della pioggia e del vento gelido, ha vinto nettamente, bissando il successo dello scorso anno e dimostrando una grande condizione atletica che dovrebbe porla tra le protagoniste agli imminenti campionati italiani di corsa campestre in programma a Gubbio l’11 e 12 marzo. Molto bene anche gli altri atleti della Corradini, allenati da Stefano Baldini: nella gara maschile, eccellente 4° posto per il giovane Federico Rondoni in 30’57’’ e 8° per Fabio Lusuardi in 31’25’’. 22° Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio. Nella gara femminile, detto della Nestola, bene Francesca Cocchi, 5ª in 37’31’’, mentre Elena Fontanesi della Self è 9ª, 13ª Francesca Tonin.

Alla Napoli City Half Marathon, la vicentina Rebecca Lonedo allenata da Baldini, è terza e prima italiana in 1h14’05’’, mentre la neo gialloverde Laura Biagetti è giunta sesta in 1h18’09’’.

Mimosa. Intanto questa sera si chiudono le iscrizioni alla gara competitiva in programma domenica ad Albinea. Poi in piazza Cavicchioni sarà possibile iscriversi solo in caso di pettorali disponibili e a un prezzo maggiorato. Tre i percorsi previsti, uno competitivo da 22,9 km (dislivello di 450 metri) e due non competitivi, da km 5,2 e 12,1.