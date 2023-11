Next Gen Cup, l’esordio non è memorabile. Due sconfitte per l’Under 19 di coach Menozzi Due esordi nella Next Gen Cup per l'Under 19 di coach Menozzi: sconfitta contro Brescia per 76-80 e 109-90 contro Treviso. Oggi alle 9 l'Unahotels affronta Brindisi.