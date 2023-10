Next Gen Cup, sorteggiati i gironi. Esordio con Brescia

Sorteggiati i gironi della Next Gen Cup, kermesse riservata alle formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A. La prima fase del torneo vedrà i team suddivisi in due gironi composti da otto squadre ciascuno che si affronteranno all’italiana con gare di sola andata. Il primo concentramento, con tre giornate, si disputerà dal 30 ottobre all’1 novembre a Varese mentre il secondo concentramento, con le rimanenti quattro giornate, si svolgerà dal 26 al 29 dicembre a Biella. Le prime quattro di ogni girone si qualificheranno per la fase finale del torneo che prevederà una Final Eight con gare ad eliminazione diretta dal 22 al 24 febbraio a Trento. La Unahotels è stata inserita nel girone B insieme a Banco di Sardegna Sassari, Dolomiti Energia Trentino, Pistoia Basket 2000, Pollini Brescia, Happy Casa Brindisi, NutriBullet Treviso Basket e Umana Reyer Venezia. La band di coach Menozzi se la vedrà all’esordio contro Brescia.

