Nicolò Volpe ancora azzurro "Punto ai mondiali Under 21"

Dopo aver vinto l’EYOF con l’under 20 maschile, l’Europeo Under 20 maschile ed essere stato nominato miglior centrale della manifestazione, arriva la convocazione di Nicolò Volpe con la Nazionale Juniores Maschile (Under 21) per il collegiale a Boario Terme in vista del Mondiale giovanile che si svolgerà dal 7 al 19 luglio in Bahrain. "Sono molto contento - dice il giocatore del Volley Tricolore - il 20222023 è stata una bella stagione sia con la nazionale sia in A2, ma si può sempre fare meglio. Ora l’obbiettivo è quello di giocare il mondiale, poi passo per passo cercherò di puntare sempre più in alto".