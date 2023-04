Niente alcolici domenica sera

I festeggiamenti per la riconquista della Serie B devono tenere conto del divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattina, in alcune strade e piazze del centro storico. Lo prevede un’ordinanza comunale emanata oggi, valida dalle 18 di domenica fino alle 6 di lunedì.

Il provvedimento interessa la zona del centro storico compresa tra via Emilia San Pietro, via Emilia Santo Stefano, via Crispi, piazza Del Monte, piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria, nel parco del Popolo, negli spazi dell’Isolato San Rocco, in via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, viale Allegri, via Secchi, via Battaglione Toscano e piazza Vallisneri.

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta il pagamento di una sanzione di 300 euro. “A seguito di accertamento delle violazioni, è prevista altresì la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione. L’ordinanza- segnala il Comune- è stata richiesta nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica” coordinato dalla Prefettura.