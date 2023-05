Niente bis per Ocleppo Il ’Camparini’ a Jay Clarke

E’ Jay Clarke ad imporsi sui campi del Circolo Tennis Reggio Emilia nel torneo ITF "Bmw- Reggio Motori Camparini Gioielli" (25.000 dollari di montepremi), superando 6-3, 6-4 in finale l’italiano Julian Ocleppo. L’atleta britannico, 518 della classifica ATP, è arrivato all’atto conclusivo della manifestazione dopo una semifinale molto impegnativa contro la wild card messinese Giorgio Tabacco (7-6, 5-7, 6-4) e ha dominato la scena, giocando con grande autorità: il primo break point arriva al quarto game, l’avversario replica con un break point nel quinto ma cede 6-3 il primo parziale. Nel secondo Clarke strappa immediatamente il servizio e resiste fino in fondo, uscendo tra gli applausi del pubblico alternando il gioco da fondo campo a qualche discesa a rete.

Soddisfatto, ovviamente, il vincitore: "Non ero mai stato a Reggio Emilia ma devo dire che giocare in Italia mi piace sempre. Mi aspettavo di giocare sulla terra battuta ma questa settimana trascorsa indoor mi permette di preparare al meglio i prossimi tornei inglesi, che giocherò sull’erba" ha detto Clarke, che nel 2018 arrivò in semifinale in doppio misto a Wimbledon e l’anno dopo perse al secondo turno del singolare con "sua maesta" Roger Federer". Dopo tanti infortuni, invece, guarda al bicchiere mezzo pieno Ocleppo, figlio dell’ex Davisman azzurro Gianni: "Sono contento della settimana che ho fatto, visto anche il successo in doppio. Vengo da un periodo difficile e so da dove sono partito per arrivare fino a questo risultato: ringrazio il Circolo Tennis Reggio Emilia e il direttore del torneo, Alessandro Motti, per avermi concesso una wild card". Proprio l’ex tennista Motti ha ringraziato i partecipanti: "Ci possiamo lamentare del maltempo (il torneo, salvo il primo turno delle qualificazioni, si è giocato indoor e non sulla terra rossa, come previsto – ndr) ma non del livello tecnico della manifestazione. Siamo stati fortunati ad avere in semifinale tre delle nostre wild card, tra cui un giocatore di livello assoluto come Kyle Edmund. Sono convinto che i due finalisti li vedremo presto a ben altri livelli". Il CT Reggio, per bocca della presidente Patrizia Pizzetti, ha stanziato una cifra a favore degli alluvionati emiliano-romagnoli.