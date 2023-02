Niente da fare, la Conad affonda anche a Bergamo e la crisi continua

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO

3

CONAD REGGIO EMILIA

0

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Copelli 4, Held 16, Catone ne, Lavorato ne, Cargioli 11, Cominetti 9, Toscani (L), Pahor ne, Baldi ne, Mazzon ne, Cioffi ne, Padura Diaz 14, De Luca (L), Jovanovic 2. All. Graziosi.

CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Santambrogio 1, Mariano 8, Perotto ne, Cantagalli M. (L), Sperotto 1, Caciagli ne, Meschiari ne, Cantagalli D. 16, Mian 8, Elia 4, Torchia (L), Volpe 1, Bucciarelli ne, Suraci. All. Cantagalli L.

Arbitri: Venturi e Prati.

Note: parziali 25-18, 25-18, 25-22. Ace 2-3, muri 10-4, service error 12-14. Ricezione 59%-49%, attacco 58%-39%.

Il momento no della Conad prosegue anche a Bergamo. Troppo forte l’Agnelli Tipiesse, infarcita di ex, per la squadra giallo-rossa, che sale a cinque stop consecutivi e si conferma in forte difficoltà nonostante il ritorno nel sestetto titolare di capitan Elia.

Il primo parziale è senza storia, con i padroni di casa che doppiano gli ospiti sul 16-8 e chiudono agevolmente con un attacco da zona due dell’opposto Padura Diaz.

Al cambio di campo la Conad resta in scia in avvio ma Cominetti trova il +4 sul 14-10, poi è un errore di Suraci al servizio a concedere il 2-0 ai lombardi.

Più combattuto l’ultimo parziale, con un tira e molla che vede la Conad arrivare anche sul 22-21, illudendosi di poter allungare il match, prima del nuovo break locale che si conclude con il diagonale del solito Padura Diaz per il 25-22 che chiude i conti con un secco ed eloquente 3-0. Domenica prossima, alle 18, sfida interna con Brescia.