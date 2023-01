Niente da fare: la Primavera cade anche a Brescia

Un gol per tempo condanna la Primavera della Reggiana (10) nell’ultima giornata di andata. Con in panchina i nuovi acquisti Galante (già schierato a gara in corso una settimana fa col Monza) e Morsa, quest’ultimo prelevato nei giorni scorsi a titolo definitivo dalla Lazio, la formazione di Bertoni e Costa cade 2-0 sul campo del Brescia (19) chiudendo la prima parte di stagione con 2 vittorie e 4 pareggi in 15 gare giocate. Non cambia la posizione in graduatoria, con i granatini che chiudono la classifica a pari punti con Pordenone ed Alessandria, mentre Cittadella e Padova sono, rispettivamente, a 3 e 5 punti. Sabato prossimo comincia il girone di ritorno con un’altra trasferta, quella di Como, e fondamentale sarà inanellare qualche risultato positivo per scongiurare il pericolo retrocessione: scenderà in Primavera 3, infatti, l’ultima della classe.