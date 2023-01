Niente da fare per i Vikings: a Sassari è sconfitta

I Vikings Rubiera (4) tornano a mani vuote da Sassari. Pur disputando una buona gara al cospetto del Raimond (19), squadra che punta ai playoff scudetto, la formazione rosso-blu si arrende 32-25: dopo il 14 pari della prima frazione, D’Benedetto lascia il campo per un problema fisico ed i suoi si disuniscono, permettendo ai sardi di piazzare il break decisivo. Di Pereira (8 reti) e Oleari (5) le migliori prestazioni a livello realizzativo. Derby amaro, in A1 femminile, per la Casalgrande Padana (12), che raccoglie il secondo stop consecutivo cadendo 39-36 sul campo dell’Ariosto Ferrara (12): avanti di una lunghezza all’intervallo (18-19), le ceramiche vengono superate nel finale, rendendo vane le 10 reti di Mangone e le 9 di Furlanetto. Le estensi agganciano Casalgrande in classifica e la coinvolgono nella lotta playout, anche se le ragazze di Agazzani mantengono grazie alla differenza reti il vantaggio negli scontri diretti.