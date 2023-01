Niente ’derby’ con Ardemagni Il Siena lo ha messo fuori rosa e lui si diverte a Sharm el-Sheikh

Se parliamo di vita godereccia, di gol ne fa sempre a raffica tra belle donne, viaggi, pranzi e cene luculliane.

Ma anche in campo Matteo Ardemagni, 36 anni il prossimo 26 marzo, ci sapeva davvero fare. Sono 123 i gol segnati dall’attaccante in 455 partite tra i professionisti.

Ma potevano essere molti di più se ’Arde’, nato a Milano e cresciuto nelle giovanili rossonere, si fosse concentrato di più sul pallone e meno su altre cose belle della vita che però mal si conciliano con la vita del calciatore professionista.

Troppo poche due presenze in Serie A (stagione 2013-14, maglia Chievo: 21 minuti contro la Juventus e 6 col Torino) per uno come lui, cioè dalle eccellenti qualità tecniche.

Mica male, sia chiaro, i 109 gol in Serie B, uno dei quali (su rigore) segnato all’Ascoli con la maglia della Reggiana nella sfortunata stagione 2020-21 terminata con la retrocessione in C.

Matteo arrivò in gennaio in prestito dal Frosinone (che si accollò metà del lauto ingaggio), ma era visibilmente sovrappeso e quindi non in condizione di dare quell’apporto che sarebbe servito alla Reggiana di Massimiliano Alvini per risolvere il problema del gol e quindi di mantenere la categoria.

Anzi, il ’nostro’ entrò in rotta di collisione con il trainer e il finale di campionato fu anonimo: 109 minuti complessivi nelle ultime 7 partite (per Vicenza non fu nemmeno convocato).

Ardemagni, alla fine, mise insieme 16 presenze, un gol e due assist. L’addio alla Reggiana avvenne nel mutismo più assoluto. Poi qualche mese da ’disoccupato’ di lusso a spese del Frosinone e poi il passaggio al Siena a gennaio del 2022, dove ’Arde’ dà qualche segnale di riscossa: 3 gol in 15 partite (solo 8 da titolare).

Ma niente ’derby’ con la Reggiana, perché entrambe le gare erano già state giocate.

Questo poteva essere l’anno buono per la sfida Ardemagni-Reggiana, ma il giocatore dopo aver svolto il ritiro precampionato è stato messo fuori rosa dall’allenatore Guido Pagliuca che, dicono a Siena, si innervosisce solo all’udire il nome dell’attaccante.

Ma Ardemagni, con il contratto in tasca fino a giugno, non resta a casa a piangere. In questi giorni (vedi foto) è insieme alla fidanzata a godersi il mare a Sharm el-Sheikh. Chissenefrega se il valore come giocatore (fonte Transfmarkt) è passato da 3 milioni di euro (ottobre 2010) a 75mila. C’è altro nella vita.

a.lig.