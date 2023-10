"No a Portanova, mandate mail al club"

A Reggio continuano le polemiche per l’ingaggio da parte della Reggiana di Manolo Portanova, condannato in primo grado per stupro di gruppo. E adesso parte anche una campagna di mailbombing agli indirizzi dei vertici della società calcistica con cui manifestare il dissenso. L’iniziativa è dell’associazione Nondasola che gestisce il centro antiviolenza di Reggio. Il “bombardamento di mail” previsto da oggi fino a domenica prossima. "Non condivido la scelta della società di ingaggiare il calciatore Manolo Portanova, per le sue ricadute in termini di normalizzazione della violenza maschile sulle donne e sostegno alla cultura dello stupro - si legge nel testo da inviare al club - E la linea di silenzio decisa dalla dirigenza non fa che accrescere il mio disagio. Confido che questa comunicazione possa ricevere la vostra attenzione".