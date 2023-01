"Noi ci crediamo e non molliamo: avanti tutta"

"Chiudiamo l’anno con una vittoria molto importante per noi! È solo il primo passo! Siamo consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare, ma noi ci crediamo e non molliamo! Continuiamo a spingere!". Dopo un lungo periodo di silenzio, Michele Vitali torna a parlare. Lo fa attraverso Instagram e lancia un messaggio, non scontato, di fiducia e consapevolezza. I suoi 13 punti nell’ultimo quarto della sfida con Pesaro hanno rappresentato una sorta di ‘tappeto magico’ che ha trasportato la Unahotels al traguardo, spazzando via ogni dubbio sul risultato. Alla prima di coach Dragan Sakota al PalaBigi l’alfiere della Nazionale italiana è sembrato tecnicamente ed emotivamente più coinvolto rispetto al passato e questo - se sarà confermato in futuro - potrebbe rappresentare già da solo un punto di ‘svolta’. Idem dicasi di Andrea Cinciarini, a cui nessuno ha tolto il volante dell’auto dalle mani (15 assist), ma che ha saputo rendere più fluida la circolazione di palla, bilanciando il gioco interno e quello perimetrale come non si vedeva da tempo. Finalmente i lunghi sono stati cercati anche in post (sia alto che basso) e non solo per farraginosi e abusati pick and roll. È stato lo stesso coach Sakota, sbracciando in maniera evidente fin dall’inizio, ad invitare i suoi a velocizzare l’entrata nei giochi, dando in modo semplice ma già efficace le prime linee guida. Insomma, il capitano biancorosso ha comunque impilato le proprie statistiche personali (ora è ad un solo assist dal primo posto occupato da Pozzecco nella classifica all times) ma l’attacco ha girato in maniera diversa.

"Ripartiamo da qui - ha scritto ‘Cincia’ sulla sua pagina personale - dalla voglia di lottare, di giocare con il cuore e insieme. Siamo ancora lontani da quello che è diventato il nostro obbiettivo primario, ma combattendo in questo modo e stando tutti uniti, possiamo davvero giocarcela contro tutti. Chiudiamo con un sorriso il 2022 e ci tuffiamo nel 2023 con questi propositi: continuiamo a lavorare assieme". Unità, insieme, assieme…Sono parole che il capitano biancorosso ripete più volte e non a caso. Probabilmente, fino a qualche settimana c’era qualche muso lungo e qualche capriccio di troppo.

Francesco Pioppi