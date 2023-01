Non basterà vincere con Verona e Napoli

di Francesco Pioppi

Assolutamente vietato montarsi la testa. Il successo contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano ha comprensibilmente riacceso i riflettori dell’ottimismo sulle sorti della Unahotels. Se fino a dieci giorni fa in molti avevano già fatto il funerale alle speranze di salvezza dei biancorossi, adesso - con due vittorie consecutive - l’aria è decisamente cambiata e nel buio è improvvisamente apparso uno spiraglio di luce. Questo non solo per i punti messi nella dispensa, ma anche perché a partire dalla palla a due della sfida con Trento la squadra è sembrata finalmente determinata e nettamente più convinta dei propri mezzi. Nove squadre in un fazzoletto di appena 4 punti (Brindisi è ottava a 14, Reggio ultima a 10) non si erano praticamente mai viste a questo punto del campionato, ma sebbene sia il certificato di un’incertezza diffusa (preferiamo il termine ‘incertezza’ a quello ‘competitività…) che può aprire scenari impensabili, è bene sottolineare come allo stesso tempo possa rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Questo va chiarito per anestetizzare sul nascere la tentazione di pensieri come ‘siamo ad appena quattro punti dai playoff…’ che iniziano già a strisciare nell’ambiente: c’è il rischio di farsi un clamoroso autogol. Per salvare la categoria è importante avere bene in mente come muoversi da qui alla fine della stagione, focalizzando al meglio quello che sono le partite da non sbagliare proprio perché - in un panorama indecifrabile - gli scontri diretti con le concorrenti per la salvezza assumono un’importanza doppia. Parliamo in particolare di quelli con Treviso, Napoli e Verona: tutte e tre a 12 punti. Queste le compagini su cui si può pensare di fare ‘la corsa’ anche se la Tezenis ha senza dubbio qualche certezza di gioco in più e anche se altre squadre (tipo Scafati, Trieste, Brescia e Brindisi) non possono in alcun modo considerarsi al riparo in una Serie A così anomala. Segnatevi quindi sul calendario queste date: il 5 marzo (a Verona), il 12 marzo (in casa con Napoli) e il 16 aprile (al Bigi con Treviso). Con Verona e Napoli, è fondamentale ribaltare la differenza canestri che recita rispettivamente -5 e -6, mentre con i veneti è sufficiente portare a casa il successo (+20 all’andata).

Queste le pietre miliari per raggiungere una quota salvezza che è ipotizzabile a 22 punti (se si avranno i sopracitati scontri diretti a favore) oppure a 24 se - con Napoli o Verona - qualcosa dovesse andare storto. Delle 14 partite che mancano alla fine è quindi necessario portarne a casa almeno 6, cercando magari di arrivare alla pausa delle nazionali del 12 febbraio avendo mosso ancora un po’ la classifica, uscendo a braccia alzate da uno dei prossimi tre appuntamenti: a Brindisi, a Pesaro oppure in casa con la Virtus Bologna.