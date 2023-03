"Non cambia nulla, siamo forti Andiamo a prenderci l’obiettivo"

"Siamo arrabbiati e un po’ delusi - si sfoga Diana al termine della partita - non passeremo di certo una bella nottata, ma è stata brava l’Entella che ha aspettato l’episodio giusto per colpirci. Noi invece siamo stati troppo frenetici, abbiamo fatto troppi tocchi e non siamo stati i soliti. Fino al gol di Favale eravamo comunque abbastanza in controllo e forse inconsciamente abbiamo pensato a gestirla, ma non voglio alibi e mi aspetto subito una reazione".

A partire da martedì, nell’insidiosa trasferta a Pontedera dove quasi sicuramente mancheranno Lanini e Pellegrini: "Purtroppo si sono fatti male quasi nello stesso istante e col senno di poi era meglio se li cambiavo tutti e due nello stesso momento così avrei avuto uno slot in più a disposizione. Questo un pochino mi ha condizionato perché l’idea era di cambiare un esterno in corso d’opera e mettere forze fresche a centrocampo, ma una volta preso il gol è saltato un po’ tutto".

Il tecnico non si sbilancia, ma gli infortuni dei due attaccanti non sembrano leggeri: "Pellegrini aveva una caviglia molto gonfia, di solito uno magari ci gioca un po’ sopra e poi si ferma a fine primo tempo, invece aveva troppo dolore. Lanini invece ha preso una botta sul quadricipite ed era azzoppato. Per fortuna abbiamo rimesso dentro Adriano (Montalto, ndr) che anche se non ha tantissima autonomia ci può comunque dare tantissimo".

La Reggiana è comunque uscita tra gli applausi dei tifosi della Sud, di fatto ‘i migliori in campo’ ieri: "Peccato non avergli regalato una gioia che si meritavano, però a fine partita ho parlato con i ragazzi e ci siamo detti che qualsiasi pensiero negativo deve uscire immediatamente dalla nostra testa. Li ho visti abbattuti, comprensibilmente, ma anche molto determinati a reagire".

Contemporaneamente si giocherà anche Cesena-Virtus Entella: "Sì, ma noi mica penseremo a quella partita. Noi pensiamo che siamo forti e che dobbiamo vincere le nostre. Per me tutto sommato non è mai cambiato nulla, ve l’ho sempre detto che ci sarebbe stata bagarre fino alla fine e ve lo avrei ribadito anche se avessimo vinto con l’Entella. Ripeto, adesso resettiamo, recuperiamo e ripartiamo per andare a prenderci il nostro obbiettivo".

Il margine d’errore adesso è davvero minimo ed è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Senza paure e con consapevolezza.

Francesco Pioppi