"Non c’è bisogno che i tifosi si scusino con me"

di Francesco Pioppi

Presidente Salerno, sappiamo che non è ancora il momento di lasciarsi andare come vorrebbe, ma il cammino della Reggiana merita comunque un commento.

"La squadra sta facendo qualcosa di straordinario ed è merito dei ragazzi, dello staff tecnico e del direttore Goretti. Ripetersi ad alto livello non era affatto facile e sono contento e orgoglioso, ma mancano ancora otto partite e dobbiamo tenere questa media fino alla fine".

Cosa la soddisfa di più di questa squadra?

"Quello che salta di più all’occhio è la compattezza del gruppo, mentre la cosa che mi ha stupito maggiormente e fatto davvero piacere è il fatto che la squadra abbia acquisito la consapevolezza dei propri mezzi. Adesso va e si impone anche in trasferta dove sta tenendo una media da record".

E le vittorie aiutano anche ad avere consensi. In passato lei aveva fatto capire chiaramente di non sentirsi abbastanza apprezzato da una parte della piazza che, probabilmente, non riusciva a staccarle di dosso l’etichetta di ex presidente del Modena, adesso il vento è cambiato?

"Non abbiamo fatto ancora niente, quando e se riusciremo a vincere e a portare la Reggiana dove merita allora capirò davvero se c’è l’affetto di tutti i tifosi oppure no. Non è un segreto: sono stato accolto con molta diffidenza, ma adesso ricevo molti messaggi anche di scuse che tra l’altro non sono assolutamente dovute, ci mancherebbe. I conti comunque si fanno alla fine". L’entusiasmo d’altronde è altissimo e lo testimoniano anche i quasi tremila tifosi arrivati a Cesena per il derby..

"Dobbiamo solo ringraziarli (la voce è rotta da un filo d’emozione, ndr) io non avevo mai visto tremila persone in trasferta da quando faccio il presidente ed è un orgoglio. Significa che stiamo facendo qualcosa d’importante e comunque anche in casa abbiamo sempre 5-6mila persone, sono numeri importantissimi…".

Sperando che magari contro l’Entella si possano anche superare…

"Sì, sabato il pubblico effettivamente può spingere il vento a nostro favore. Potrei quasi dire che sarà determinante, ma non voglio fare appelli pubblici: ci teniamo stretti quelli che vengono sempre e va bene così".

Che partita si aspetta?

"Molto difficile. D’altronde lo diciamo dall’inizio dell’anno che si tratta di una corazzata, adesso però giocano bene stanno vincendo molte partite, ma ho visto negli occhi dei nostri ragazzi la consapevolezza e la voglia di affrontare questa sfida che per noi non è determinante in assoluto, mentre per loro direi proprio di sì. Il risultato dipenderà da tante cose e io non mi rilasso mai: teniamo i piedi per terra e continuiamo a lavorare".

Infine una domanda che guarda al futuro: come procedono i lavori in via Agosti?

"A fine mese ci si potrà allenare sul campo che come avete visto è una meraviglia, poi verso aprile-maggio finiremo gli spogliatoi e diciamo che lo sviluppo del centro sportivo potrà presentare anche delle sorprese e ovviamente torneremo nella sede originaria. Insomma vorremmo che i tifosi vivessero in prima persona il nostro centro".