Non c’è pace in casa biancorossa Senglin rischia di saltare Napoli

Non c’è pace in casa Unahotels. La truppa biancorossa, reduce dalla brutta sconfitta nello scontro diretto salvezza con Verona di tre giorni fa, rischia di affrontare il delicatissimo match casalingo di domenica prossima contro la Gevi Napoli senza uno dei giocatori che, pur in un’annata disgraziata, stanno dimostrando di avere rendimento e faccia giusta per provare a tentare la complicatissima impresa di restare in Serie A.

Parliamo di Jeremy Senglin, che nel corso del primo tempo della sfida con la Tezenis ha accusato un risentimento muscolare al flessore.

Cosa che non gli ha impedito di rientrare successivamente in campo contro i gialloblu ma, come era lecito attendersi, ha fatto sentire i suoi effetti una volta smaltita l’adrenalina del match e il muscolo si è raffreddato.

L’esterno Usa, arrivato a gennaio a Reggio, giusto in tempo per essere decisivo nell’esaltante vittoria sulla capolista Milano, una delle poche note di luce dell’annata, è infatti attualmente fermo ai box.

Fortunatamente è stata esclusa una lesione vera e propria, ma il dolore persiste e per questo, almeno sino a giovedì compreso Senglin seguirà un percorso fatto di riposo e molte terapie.

Venerdì, o al più tardi sabato, proverà a tornare in gruppo e sarà quello il momento in cui si capirà se potrà scendere in campo contro i partenopei e contribuire alla causa biancorossa. Data la situazione non è nemmeno escluso che l’impiego di Senglin possa eventualmente essere valutato anche all’ultimissimo momento il giorno stesso della gara.

g.g.