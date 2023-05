"Non si può far festa: rinviamo la Granfondo"

Rinviata la Granfondo Matildica del 4 giugno.

La notizia è stata divulgata ieri dalla Cooperatori, l’associazione organizzatrice. Già fissate le nuove date dell’evento e degli appuntamenti correlati: il 25 e 27 agosto. "Ci siamo chiesti - si legge in una nota di Roberto Camorani, presidente Asd Cooperatori - se valga la pena proseguire, se valga la pena fare festa quando si parla ancora di emergenza e si continuano ancora a contare i morti in Romagna. Ma anche se ci possono essere i presupposti per garantire la massima sicurezza dei partecipanti. Il territorio reggiano non ha avuto gli stessi danni della Romagna, non ha subito inondazioni, ma continua a essere sotto osservazione. In alcune zone vicine ai percorsi, si parla di smottamenti e di pericoli di frane. Abbiamo ritenuto fosse il caso di rimandare. L’appuntamento è per il 25 agosto con la Cronoscalata di Dante e per il 27 agosto con la Granfondo".

Tutto quindi rimandato all’ultimo scorcio di agosto, per la classica Granfondo, che si prepara alla alla 51ª edizione e che figura come tappa della Uci Granfondo World Series.

Due i percorsi: 165 e 130 chilometri disegnati tra via Emilia e Appennino, da vivere tra pedalate e paesaggi. Il via alle 7 in città da piazza della Vittoria.

L’itinerario più impegnativo toccherà Albinea, Viano, Vezzano, Canossa, casina, Carpineti, Castelnovo Monti, Vetto, Canossa, San Polo, Quattro Castella. Rientro a Reggio dei primi partecipanti alle 15,20 circa. Dislivello di circa 3mila metri.

Il percorso di 130 chilometri ricalcherà quello maggiore, tuttavia con sensibili variazioni nella parte montana. Dislivello di circa 2mila metri. Arrivo dei primi iscritti in città alle 10,45 circa. La Cronoscalata di Dante del 25 agosto è giocata su un tracciato che sfiora i nove chilometri e che va dalla fondovalle del Secchia alla Pietra di Bismantova, con un dislivello di circa 460 metri. "Iscritti, sponsor e istituzioni hanno capito e condiviso questa decisione. L’invito è per il 25 e 27 agosto. Sarà una grande festa di sport, perché continuano ad arrivare le iscrizioni", conclude il comunicato della Cooperatori.