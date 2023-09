"Non soddisfatto del tutto, si poteva vincere"

"Abbiamo fatto una buona partita – dice Paolo Beretti, mister del Lentigione - ma non sono soddisfatto del tutto, anzi, sono arrabbiato. Ho contato 14 azioni potenziali da gol per noi e 6 per loro e quindi pareggiare 1 a 1 non basta per essere contenti. Ci è mancato qualcosina sotto porta, per il resto abbiamo giocato con grande sacrificio, organizzazione e volontà contro una squadra che ha grandi doti di palleggio e giocatori di qualità".

"Non è autogol di Bruzzone – sbotta Alberto Formato – il gol è tutto mio, perché il mio tiro era diretto verso la porta sguarnita, e lui l’ha sfiorato soltanto, ma senza cambiare la traiettoria. Peccato perché speravo che potesse servire a prenderci i tre punti, ma loro hanno reagito trovando presto il pareggio. Secondo me abbiamo fatto bene contro una squadra sicuramente forte, tenendo il ritmo alto anche nella ripresa quando ha iniziato a far caldo davvero. Potevamo anche vincere, siamo stati sfortunati sino all’ultimo secondo quando su angolo poteva arrivare il 2 a 1".

c.l.