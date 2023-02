"Non sono preoccupato Siamo molto molto forti"

di Giuseppe Marotta

"Non siamo contenti, ma non è una disfatta: la squadra ha creato, ma la palla proprio non voleva entrare. Anzi: se avessimo pareggiato a 5’ dalla fine, potevamo anche vincerla vista l’inerzia…". Aimo Diana non si fascia la testa oltre misura. "Bellissima partita, i presenti allo stadio si sono divertiti, noi decisamente meno. Peccato, il pari sarebbe stato giusto, però non puoi concedere i primi 12 minuti e quel gol lampo nella ripresa". A proposito dell’avvio di gara: "Non ho visto la mia solita squadra, c’era qualcuno sottotono e mi sono arrabbiato così tanto che stavo per fare delle sostituzioni". Poi il gol di Hristov. "Siamo passati avanti, dopo abbiamo preso la ripartenza del rigore, ma da lì c’è stato un leggero dominio nostro, non abbiamo rischiato nulla". La ripresa. "Quel gol subìto ti costringe a rincorrere, a cambiare, ma abbiamo spinto fino alla fine quando loro erano veramente stanchi". All’andata la Reggiana vinse senza calciare in porta (decisiva un’autorete), ieri zero punti nonostante 4-5 occasioni da rete pulite: "Paradossale, sono episodi, stavolta non è girata a noi". Sui subentrati. "Quando gli altri si abbassano non è nemmeno facile trovare spazio, ho messo Rosafio e Capone per fare qualche 1 contro 1. Hanno ancora poco minutaggio, devono iniziare a giocare perché diventeranno determinanti". Non è il momento di fare il bollettino medico: "Abbiamo fatto una tirata, ora abbiamo bisogno di staccare la spina e poi li valuteremo. Lo spirito non deve cambiare: siamo molto molto forti e una sconfitta così non deve abbatterci, ma darci coraggio". Un commento su Kabashi: "Un po’ di sofferenza al polpaccio, ma dovrebbe essersi fermato in tempo". Lucidità fino alla fine nell’analisi: "Ricaricheremo le pile ben consapevoli che non avevamo vinto il campionato prima e non lo abbiamo perso ora".

Sesta di fila da titolare per Luca Cigarini, che giudica così il match: "Non abbiamo approcciato bene, ma nel complesso abbiamo fatto una buonissima partita e vanno fatti i complimenti al loro portiere, perché fare 2-3 parate di quel livello non è facile". Sulla stanchezza: "Assolutamente no, forse non siamo stati brillanti, ma abbiamo dominato con tante occasioni e dobbiamo dare meriti a loro perché l’assist sul secondo gol è una grande palla di difficile lettura. Prendiamo questa botta nei denti e sono convinto che ci farà bene". Sul futuro: "Non possiamo vincerle tutte, ma anche stavolta la Reggiana ha dimostrato di avere qualcosa in più". Prima da titolare per Andrea Vallocchia. "Loro hanno difeso benissimo" - commenta l’innesto di gennaio, che prosegue - siamo stati un po’ disattenti, le avversarie con noi hanno sempre stimoli in più". Gli episodi: "C’era un rigore solare su Pellegrini, peccato che in C manchi il Var". Poi fa mea culpa: "Potevo fare meglio, soprattutto in due tiri dove non ho preso lo specchio della porta. Stanchezza? No, stiamo andando spediti, abbiamo un obiettivo da raggiungere".