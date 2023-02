"Non voglio alibi perché siamo forti e dobbiamo rifarci"

di Giuseppe Marotta

Mister Aimo Diana: arriva il Gubbio, avversario difficile. "Sono insidiosi, fanno un buon possesso palla nella metà campo avversaria. Non hanno vissuto un momento facile, ma sono in ripresa. Tutti conosciamo mister Braglia, tecnico esperto". Servirà un approccio diverso da Ancona.

"Assolutamente, in settimana abbiamo lavorato bene.Vogliamo rifarci, abbiamo visto le cose da migliorare e ho percepito atteggiamenti giusti".

Com’è la situazione degli infortunati?

"In difesa rientra Cremonesi. Hristov è squalificato, Rozzio oggi (ieri, ndr) ha fatto un primo mezzo allenamento, Cauz ha un allenamento in più: entrambi verranno solo in panchina. Anche Luciani rischia… Sabato ha avuto un affaticamento muscolare, farà un provino domattina (oggi, ndr), vedremo".

A centrocampo?

"Kabashi è squalificato, ma sta bene. Rientra Rossi, che potrebbe giocare: ha lavorato tutta la settimana e sa gestirsi".

Qual è il problema di Muroni? "Aveva preso una botta alla schiena, sembrava una cosa da nulla ma ha ancora dolore e farà accertamenti".

Sulle corsie esterne come va? "Guglielmotti è indisponibile, dovrei riaverlo in settimana. C’è Fiamozzi: non è al 100%, ma per arrivarci deve giocare".

E Montalto?

"Si sta curando, in settimana dovrebbe tornare con noi. Meglio chiedere ad altri per queste cose, io sono focalizzato sul campo. A lui ho detto che deve farmi vincere le ultime 8-9 gare".

Queste assenza possono condizionare la squadra?

"No. Ai ragazzi dico sempre che è un problema mio, loro devono solo pensare a giocare. Ho i migliori giocatori per ruolo della Serie C, anche stavolta saremo competitivi".

Ci sono 5 diffidati (Laezza, Guglielmotti, Cigarini, Rosafio e Pellegrini).

"Non ci bado, una squadra che vuole vincere il campionato non deve guardare queste cose. Le gare sono tutte cruciali. Quando usciremo da questo mese complicato ce ne sarà un altro ancora più duro".

Dopo il filotto di vittorie aveva chiesto equilibrio all’ambiente in caso di passi falsi.

"Dopo Ancona l’ho percepito, siamo tutti sereni, credo che i presenti agli allenamenti lo abbiano sentito. Sapevamo potesse arrivare un kappao prima o poi. Ci sono mancati alcuni leader come Rozzio o Rossi, ma nel gruppo c’è consapevolezza, maturità. Forse non è un momento troppo fortunato: anche in allenamento abbiamo colpito qualche palo... (sorride, ndr)".