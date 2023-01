Nove anticipi tra oggi e domani in Serie C e D

Sono ben nove gli anticipi tra oggi e domani nei campionati regionali di volley di serie C e D. Stasera si giocano due gare in Serie D femminile e una in D maschile. Tra le ragazze, a Piacenza alle 21,15, c’è lo scontro al vertice tra Emmezeta (30 punti) ed Everton (27 ma con una gara da recuperare); alla Pertini alle 21 si gioca Vaneton Fortlan Dibi (20)-Pol. Coop Parma (23), gara tra due squadre in salute. Tra i maschi, la capolista Naytes Vaneton Interclays (26) gioca a Modena contro l’Anderlini (8). Domani si gioca anche in Serie C maschile: nel girone A, alle 21,30 Torrazzo Modena (14)-Tricolore Pieve (11); nel girone B, alle 21 Fittings Bologna (16)-Ama San Martino (10). Tre le gare tra i maschi della Serie D: Pieve (19)-Vignola (15) alle 21,15 alla palestra Rinaldini; Artiglio Modena (13)-B.R.V. Almet (14) alle 21,30; Soliera (10)-Vigili del Fuoco (0) alle 21,30. Chiude il programma una gara di Serie D femminile tra due formazioni a caccia di punti: alle 21 alla palestra ex Artigianelli, Reggiana Pallavolo Femminile (6)-San Giorgio Podenzano (13).

c.l.