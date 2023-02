Nove reggiani in pista: c’è chi punta all’oro

di Claudio Lavaggi

Sono nove gli atleti reggiani, impegnati su undici prove, che partecipano ai campionati italiani assoluti indoor di atletica leggera in programma domani e domenica ad Ancona.

Tutte le gare sono o in diretta Rai, o sul sito di Atleticatv, dalle 9,30. Per il nuovo format dei campionati italiani, a livello giovanile la Fidal ha allargato la base, mentre a livello assoluto si predilige la qualità.

Limitati gli atleti iscritti, programma alleggerito senza batterie e così tutti i reggiani possono entrare tra i primi otto, con qualcuno che può pure arrivare al podio.

Assente l’infortunata Zaynab Dosso, quattro sono gli atleti reggiani della Self Montanari e Gruzza, due nelle file della Fratellanza Modena, uno per Corradini Rubiera, Atletica Guastalla Reggiolo e Fiamme Gialle. Alcuni pronostici sono davvero complicati: nei 60 ad ostacoli Giulia Guarriello ha il miglior tempo (record italiano) assieme a Veronica Besana; appena più staccata pare Sandra Milena Ferrari. Le due si ripeteranno anche nei 60 piani, questa volta con possibilità di podio inferiore. Yassin Bouih ha grande feeling con le gare indoor, ma ad inizio stagione ha alternato un paio di ritiri a ottimi risultati; se sarà in giornata, sui 3000 è da podio.

Alessandro Bellelli, l’altista della Self, è una mina vagante. Se continua a migliorarsi in ogni gara, il podio non è lontano, ma nemmeno semplice da ottenere. Anche Sara Vitiello nella marcia è un punto interrogativo: sui 35 chilometri si è appena laureata campionessa italiana, i 3 chilometri di Ancona per lei è gara breve. Alessia Baldini gareggia nella 4 x 2 giri della Fratellanza, società che può arrivare al podio, ma i rischi nelle staffette sono sempre dietro l’angolo.

Più complicati i 3000 di Sara Nestola della Corradini, specie se le altre non faranno gara tattica. Lucia Cantergiani punta a far bene nel pentathlon e poi c’è Michael Kyereme della Self che cercherà di rubare la vetrina a Jacobs sui 60 piani.

Gli iscritti sono 20, per cui i due hanno un terzo di probabilità di incontrarsi nelle semifinali. La presenza dell’olimpionico, tra l’altro, ha fatto realizzare il sold out nelle gare di domenica, per le quali non ci sono biglietti disponibili. Gli orari di domani: Cantergiani dalle 9,30, Guarriello e Ferrari sui 60 hs. alle 14,30, Vitiello alle 15,30, finali ostacoli alle 17,35.