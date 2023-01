Novellara cerca la sesta vittoria di fila

La Pallacanestro Novellara (16) confida sul fattore campo per continuare nella rincorsa alle zone nobili della graduatoria di Serie C Silver, che col posticipo odierno chiude il girone d’andata. Alle 18, al PalaMalagoli, i bianco-rossi mettono nel mirino la sesta vittoria consecutiva nel match con i pari classifica del Basket Lugo (16): la bella vittoria nel derby con Scandiano ha certificato l’ottimo stato di forma della squadra di Boni, lontana parente di quella balbettante di inizio stagione, ed ora serve continuità per avvicinarsi al podio, traguardo francamente impensabile un paio di mesi fa. Nelle fila ospiti il più pericoloso è di certo l’ala Nanni (15,5 punti a partita), assistito sul perimetro dalla 31enne guardia Ravaioli (13,8); sotto canestro, invece, Malagoli&C. dovranno tenere sotto controllo il lungo romagnolo Meneghin (14,0). Dirigono l’incontro Wong di Ferrara e Zuffa di Bologna.