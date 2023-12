Novellara cerca l’impresa

Posticipo domenicale in salsa reggiana a Guastalla, dove alle 17,30 la Pallacanestro Novellara (4) affronta l’E80 Group Castelnovo Monti (14). Le due squadre vivono momenti opposti: ai padroni di casa brucia la sconfitta in extremis rimediata nel sentito match con Correggio, dove erano riusciti a rientrare in partita dopo una gara trascorsa ad inseguire; gli appenninici, invece, hanno dimenticato il kappao interno con Zola Predosa imponendosi al PalaGiovanelli nel derby contro la Bmr, una delle squadre più in forma del momento, confermandosi al terzo posto della graduatoria. Il pronostico vedrebbe favoriti gli ospiti, ma in un torneo ricco di derby, le sorprese sono dietro l’angolo. Domani sera alle 20,45 il match che chiude la seconda giornata di ritorno di Serie C vede impegnata la già citata Bmr Basket 2000 Reggio (12), che al Bigi difende il 5° posto dall’attacco del Mo.Ba Modena (10).