Novellara di scena a Parma La Rebasket cerca conferme

Reduci dal poker di vittorie nel turno infrasettimanale, tornano in campo le 4 reggiane di C Silver per la 22esima giornata di regular season. Si comincia alle 18,30 da Bertinoro, dove l’Emil Gas Scandiano (28), quinta della classe, fa visita ai forlivesi del Gaetano Scirea (10), sempre insidiosi sul parquet amico: l’obiettivo della Spaggiari band è quello di consolidare il quinto posto attuale, provando a non perdere il treno per il secondo, che dista 4 sole lunghezze (con una gara da recuperare). Mezz’ora dopo spazio alla capolista Pallacanestro Correggio (38), che al PalaPietri difende l’imbattibilità interna stagionale ricevendo Lugo (22): per conquistare l’undicesima vittoria in altrettanti match disputati al PalaPietri occhio alla coppia Nucci-Meneghin, entrambi oltre i 14 di media. Alle 20,15 cerca conferme la Rebasket (20), che all’Arena Sport ospita una Virtus Medicina (32) reduce da 4 successi di fila, squadra esperta e che in trasferta ha un bilancio di 7 vittorie in 10 incontri, ma con Rovatti in gran spolvero gli uomini di Casoli non partono battuti. Chiusura dedicata alla trasferta delle 21 a Parma della Pallacanestro Novellara (24): dopo il successo su Ferrara di mercoledì, il quintetto di Boni prova a frenare la voglia di riscatto del Magik (30), caduto mercoledì a Scandiano. Nelle fila ducali i pericoli arrivano soprattutto dalla guardia Colonnelli (17,2 punti ad allacciata di scarpe).