Novellara, è ora di invertire la rotta. Col Magik Parma vittoria d’obbligo La Pallacanestro Novellara, fanalino di coda del campionato di Serie C, gioca in casa contro il Magik Parma. Segnali di ripresa per i bianco-rossi, ma gli avversari sono da temere, con Defant e Lasagni ben noti alle nostre latitudini.