Novellara, fai vedere chi sei

Pallacanestro Novellara (2)

in cerca di riscatto.

Dopo il "ventello" subito sabato scorso nel derby di Castelnovo Monti, la formazione bianco-rossa ospita alle 17,30 al PalaChiarelli Guastalla il Mo.Ba Modena (0) nella gara che chiude il terzo turno di Serie C e vuole sfruttare al massimo il fattore campo per poter tornare a sorridere.

Di fronte agli uomini di coach Boni c’è un Mo.Ba ancora fermo al palo e guidato in panchina dall’ex Coppeta, tecnico visto nel reggiano anche a Cavriago.

Nell’ultimo turno per il quintetto proveniente da oltre Secchia è arrivata una sonora sconfitta per mano della Bmr Basket 2000, con soli 21 punti segnati nel primo tempo, per cui anche gli ospiti sono chiamati ad uno scatto d’orgoglio e faranno di tutto per riscattarsi.

Un altro avversario con un passato novellarese è l’esperto lungo Malagoli, lo scorso anno perno del quintetto di coach Boni, secondo miglior realizzatore dei suoi con 9,5 punti a partita alle spalle della guardia Casu (12,5).

La direzione di gara è affidata ai fischietti bolognesi Culmone e Romano.