Novellara, il derby vale il match-point

Sarà il PalaRivalta, alle 20,30, a fare da teatro a gara-2 degli spareggi di Serie C Silver, col derby reggiano tra Rebasket e Pallacanestro Novellara. Gli ospiti, dopo il vittorioso 80-77 del primo match, hanno a disposizione il match point e, in casa di colpo esterno, conquisterebbero la permanenza in Serie C unica, costringendo i padroni di casa al secondo turno; la Rebasket, che domenica scorsa ha sfiorato una clamorosa rimonta dopo esser stata sotto di 20 lunghezze, punta invece a rispettare il fattore campo, per poi giocarsi tutto nell’eventuale "bella", in programma al PalaMalagoli mercoledì.