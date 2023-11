Novellara sprecona. Casalecchio rimonta e rovina il sogno

CVD CASALECCHIO

89

NOVELLARA

66

BASKET CLUB CASALECCHIO: Folli 2, Montanari 9, Sciarabba 4, Tabellini 12, Presti 6, Biasco 9, Fuzzi, Tognazzi ne, Ramzani 8, Albertini 7, Lelli 5, Rocca 6. All. Folesani.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Frediani 11, Morini 9, Rinaldi 5, Bagni 2, Franzoni 8, Lucchini ne, Spaggiari ne, Iannelli 3, Riccò 18, Doddi, Bovio 10. All. Boni.

Arbitri: Ercolini e Fusetti di Ferrara.

Note: parziali 19-17, 27-36, 40-54, 66-66.

Sconfitta al supplementare per la Pallacanestro Novellara (2), che spreca un cospicuo vantaggio nel testa-coda di Serie C per poi arrendersi alla capolista CVD Casalecchio (12), giunta alla sesta vittoria di fila. La squadra di Boni, sconfitta per la quinta settimana consecutiva, tocca il +14 sul finire del terzo quarto, ma la reazione bolognese è veemente e porta in parità grazie ai liberi di Ramzani; nell’overtime non segna praticamente nessuno, visto che in 5’ sono solo 3 i punti realizzati, purtroppo da parte avversaria, e l’occasione di fare bottino pieno contro un avversario d’alto rango sfuma. Sabato prossimo, al Bigi, Riccò e compagni saranno ospiti della Bmr Basket 2000.