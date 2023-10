Novellara, terremoto in società. Alla Borzanese arriva mister Benetti

Iniziano ad esserci i primi cambi di timonieri fra le squadre reggiane dilettantistiche. Doppio ribaltone in Seconda categoria; nel girone D il Novellara ha ufficializzato Bruno Prandi come nuovo mister. Prende il posto dell’esonerato Gianluca Rossetti. Lo staff di Prandi è completato da Riccardo Sottana e Pier Giulio Sgarbi (collaboratori), oltre che da Marco Simonazzi (collaboratore) e Alberto Pelizzoni (preparatore portieri), con quest’ultimi due già presenti prima. Inoltre si è dimesso il presidente Omar Malagoli: il nuovo "pres" è Andrea Bedogni. Dimissioni anche per il diesse Gino Lusuardi: al suo posto Alessandro Catellani, già direttore generale. La catena di addii è conseguenza della scelta dell’esonero di mister Rossetti. Il Novellara ha fatto 6 punti in sei turni. Nel girone E, invece, cambia la Borzanese (che non vince da 4 gare): dentro Paolo Benetti, che sostituisce l’esonerato Riccardo Dalia. In Promozione separazione consensuale tra il Cavezzo e Marc Bonissone, ex puntero della Gualtierese, tra le altre.

g.m.