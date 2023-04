Novellara vuole il quarto successo consecutivo

Posticipo casalingo per la Pallacanestro Novellara (32), settima forza del campionato. Alle 18, al PalaMalagoli, arrivano i bolognesi del Basket Save My Life San Lazzaro (18) e gli uomini di Boni vogliono centrare il 4° successo di fila per provare a migliorare l’attuale 7° posto in classifica: il momento dei biancorossi è roseo, visto che nelle ultime due uscite la squadra ha viaggiato a oltre 110 punti di media, avvicinando sensibilmente il podio. San Lazzaro, reduce dallo stop di Lugo, è una delle formazioni cresciute maggiormente nella seconda parte di stagione, visto il percorso di maturazione dei tanti giovani in roster: il più prolifico è il play Gamberini (18,2 punti ad allacciata di scarpe), mentre il contributo in esperienza è dato dal lungo Tapia (10,8).