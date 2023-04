Novemila chilometri per vedere la Reggiana

di Giuseppe Marotta

Dal Texas all’Italia. Da Houston a Reggio Emilia: al ’Città del Tricolore’, per l’esattezza.

Una viaggio dedicato esclusivamente alla ‘Regia’: poco meno di 9mila chilometri.

È la ’follia’ di Davide Mei, 45 anni, reggiano che vive a Houston (fuso orario di 7 ore), negli Usa. Domenica è arrivato da oltreoceano solo per la festa promozione della Reggiana.

Davide Mei, Reggiana-Imolese: dopo 40 secondi segna Guglielmotti e…

"E io entro allo stadio! Che roba…ho sentito il boato dei tifosi proprio mentre stavo correndo nel parcheggio per raggiungere l’ingresso".

Non si è perso, però, una giornata memorabile.

"Assolutamente. Sono originario del centro di Reggio, da ragazzino andavo al Mirabello a piedi, ero abbonato. Ricordo l’1-0 sull’Inter con gol di Scienza, ma anche l’inaugurazione del ‘Giglio’ con la Juventus. Gli anni della Serie A e della B, Futre, Padovano…Domenica non potevo mancare".

Quasi 9000 chilometri solo per la Reggiana.

"Eh sì, questo giro la pazzia l’ho fatta (ride, ndr)".

Com’è andato il viaggio?

"Tutto d’un fiato. Ho deciso da un giorno all’altro, sono partito al venerdì sera, dopo aver trovato un biglietto per la Reggiana all’ultimo. Non esiste un volo diretto da Houston e ho dovuto sorbirmi 10 ore di attesa a Istanbul per la coincidenza. Poi, domenica, l’atterraggio a Bologna e l’arrivo in centro a Reggio. Un amico, Simone Gazzotti del ‘marketing’ della Reggiana, mi è venuto a prendere alle 14.15 (la partita iniziava alle 14.30, ndr), e siamo arrivati al gol di Guglielmotti".

Col boato di 15.000 tifosi.

"Ho rivissuto i tempi del Mirabello. È stato uno ‘shock’ ritrovare questa marea granata. Avevo ancora il passaporto in tasca, mi sono trovato catapultato in un contesto magnifico. E da lì in poi ho fatto il pieno di emozioni".

Si riferisce al giro in città del bus scoperto?

"Non proprio, anche se ho rivisto, con le proporzioni del caso, le stesse immagini dei Mondiali del 2006. In America non c’è questa passione. Mi riferivo alla premiazione allo stadio. Grazie a Gazzotti ho avuto l’occasione di scendere in campo, ho fatto una foto con Diana e una con Lanini. I giocatori non volevano smettere di far festa. Bellissimo".

Perché proprio Diana e Lanini?

"Da ragazzo giocavo, ho vestito le maglie di Atletico Santa Croce, Campeginese e Cadelboschese, ed ero attaccante. Apro una parentesi...".

Apriamola.

"Ho affrontato la Reggiana in due-tre amichevoli. Ai tempi della Cadelboschese ricordo che mi marcò Filippo Galli, mica male…".

Assolutamente. E a proposito di Diana e Lanini, diceva?

"L’attaccante ha avuto alti e bassi, ma ha grandi colpi. Su Diana, che dire? Qualche punto in due anni l’ha fatto…e poi la Reggiana gioca meglio della Juve, squadra di cui sono tifoso".

Mercoledì ha perso con l’Inter 1-0.

"Ero a San Siro con mio padre, che è cresciuto a Milano. Sempre maestoso il ‘Meazza’".

Torniamo a Houston. Come ci è finito lì?

"Il Texas è casa mia da 16 anni. Da ragazzo ho studiato ingegneria a Reggio, e poi presso la Texas Christian University di Fort Worth, gemellata con quella di Reggio. Poi il rientro in Italia, ma in testa avevo gli Usa…".

Lì è andato, e lì è rimasto.

"Sì, lavorando come ingegnere nel settore petroliogas. Anni fa, dopo aver ottenuto la ‘green card’, ho aperto un’azienda di costruzioni, la ’Allora Building Services’ e poi anche una di caffè. Il marchio è ’Coffee Tuyù’.

Con chi vive?

"Un anno fa ho sposato in Italia, sulle Dolomiti, Anyela, colombiana".

Si occupa di altro a Houston? "Sì, sono anche delegato dell’Accademia della cucina italiana, organizzo eventi col consolato italiano, e quando posso un pizzico di ‘reggianità’ la inserisco nelle occasioni".

A proposito di cibo: preparate piatti reggiani in casa?

"Mia moglie ha imparato a fare i tortelli di zucca e lo gnocco fritto, mio padre mi spedisce spesso i cappelletti. In una cena che ho organizzato nel menù ho inserito i tortelli. Poi Houston negli ultimi 15 anni è cambiata molto: si mangia bene".

Ora che rientrerà porterà con sé qualcosa?

"Il Parmigiano Reggiano non manca mai!".

Altre tracce di Reggio nella sua casa americana?

"Sto insegnando ad Anyela il dialetto (ride, ndr)".

Ci sono altri reggiani lì?

"Incredibile... sì. L’ho scoperto in un modo strano: ogni tanto gioco a calcetto, e una volta dissi, dopo aver preso una pallonata, qualche parola di troppo in dialetto. Un ragazzo esclamò, in rigoroso dialetto reggiano ’Io ti capisco!’. Ci siamo conosciuti così".

Chi era?

"Federico Dallaglio, che tra l’altro ha giocato nelle giovanili della Reggiana, e anche al Como in B. Fa l’ingegnere, il mondo è piccolo…".

Torniamo alla Reggiana. Ha visto altre partite quest’anno? "Dal vivo la vittoria con l’Ancona per 1-0: in quel periodo, ottobre, ero in Italia con Anyela, e ne abbiamo approfittato. Per il resto, negli Usa è quasi impossibile vedere la Serie C con i vari dispositivi".

Prossima volta a Reggio? Derby col Parma?

"Dopo questa pazzia... Vedremo. Ora sto aspettando al gate l’aereo di ritorno, ha un ritardo di un’ora e mezza: meno male che all’andata fu puntuale...".