Nubilaria travolgente

Punti preziosi per le reggiane impegnate nella penultima giornata della poule retrocessione di Serie D. Tutto come da pronostico a Novellara, dove il Nubilaria (12) travolge 93-69 il fanalino di coda Atletico Borgo Panigale (2), trascinata dai 23 punti di Gandellini e dai 19 di Barazzoni: la squadra della Bassa è quarta nel proprio raggruppamento, in compagnia di Cento (in campo oggi ad Argenta) e Russi, per cui si giocherà la salvezza diretta nell’ultimo turno. Stesso destino per per la Berrutiplastic Torre (14): a Casalecchio sono i padroni di casa del Masi (18) ad imporsi 61-49, allungando nell’ultimo periodo dopo aver a lungo inseguito. Nelle fila torriane il miglior realizzatore è Magliani (11 punti). Fa un passo avanti importante l’SB Cavriago (14), solitaria al terzo posto dell’altro girone grazie al 75-60 interno con la Stella Basket Rimini (10): gli uomini di Croci fanno male ai romagnoli di coach Roberto Casoli con le triple di La Rocca, autore di 21 punti, uno dei 4 padroni di casa in doppia cifra.

Pesante stop esterno, nella poule playoff, per la Scuole Basket Cavriago (6), sconfitta 68-45 sul campo della Stars Basket Bologna (16) nonostante i 13 punti di Branchini: la squadra di Bellezza è già fuori dai giochi promozione.