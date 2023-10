Nuoto, Scolari come Phelps. Agli europei delle Polizie conquista otto medaglie d’oro I rappresentanti reggiani hanno trionfato ai Campionati europei di nuoto riservati alle Polizie e ai Vigili del Fuoco: 8 medaglie d'oro per Alberto Scolari e un oro per Matteo Rocchelli. Grande soddisfazione per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Marconi e per l'Unione Val d'Enza.